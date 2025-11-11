Известно, как будут отключать свет 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Об этом сообщила прессслужба «Укрэнерго».

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 3,5 очереди.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В «Укрэнерго» предупредили, что графики могут измениться.

«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в компании.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.

Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС «Центрэнерго» остановились и пока не генерируют электроэнергию. В том числе на Харьковщине без света осталось более 100 тысяч абонентов.