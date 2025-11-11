Все разделы

Война в Украине: за сутки произошло 170 боевых столкновений

Война в Украине: за сутки произошло 170 боевых столкновений

Агата Кловская
11.11.25 09:11
87
Война в Украине: за сутки произошло 170 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронте.

О ситуации на вторник, 11 ноября, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 170 боевых столкновений.

Сообщается: «Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб».

Также россияне совершили 4 231 обстрел, в том числе 98 был произведен из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 286 дронов-камикадзе.

Ранее в Кремле сделали ряд неоднозначных заявлений по завершению войны в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

