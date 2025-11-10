В центральном военном округе РФ зафиксировано более 600 смертей военных, — ГУР

В результате служебной небрежности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии в течение 2024-2025 годов погибло более 600 военнослужащих центрального военного округа РФ — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии. Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что в 2024 году как минимум 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.

Низкое качество питания в воинских частях округа привело к смерти 32 оккупантов от пищевых отравлений.

Также за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год — тогда умерло 143 человека.

Как отмечают в ГУР, рост уровня самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных рф является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента.

Напомним, Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний.