Министр обороны Германии Борис Писториус призывает сделать страну «готовой к войне» на фоне роста угрозы со стороны России. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что инициатива вызвала острые политические дискуссии, хотя сам министр остается самым популярным политиком в ФРГ — даже несмотря на сопротивление внутри социал-демократической партии.

По мнению Писториуса, Германия должна укрепить оборону, так как агрессивная политика Москвы и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

Как известно, после Второй мировой войны страна позиционировала себя как «мирный проект», однако сегодня эксперты признают, что Бундесвер остается недоукомплектованным и технически отсталым. Армии не хватает около 80 тысяч военнослужащих до запланированных 260 тысяч, которых планируют набрать в течение следующего десятилетия.

«Немцы хотели бы быть как Швейцария — экономически успешными, но политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно думать о войне», — прокомментировал однопартийец министра Зигмар Габриель.

Для частичного решения проблемы комплектования Писториус предложил модель добровольной службы — компромисс между позицией партии, которая выступает против принудительного призыва, и необходимостью усилить армию. Однако эту инициативу заблокировал Христианско-демократический союз.

Позже правительственная коалиция выдвинула новую идею — частичный призыв через лотерею, однако Писториус не поддержал и этот вариант.

Напомним, Германия готовится к возможному удару России и наращивает армию.