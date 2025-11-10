Зеленский рассказал, боится ли Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что в отличие от других западных лидеров «не боится» президента США Дональда Трампа, и опроверг, что их последняя встреча была «нестабильной». Об этом политик рассказал в интервью The Guardian.

Журналист спросил Зеленского, боится ли он американского президента. Зеленский ответил, что не боится.

«Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?», — сказал Зеленский, добавив, что США являются стратегическим партнером Украины «дай Бог, на десятки, сотни лет».

После встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в октябре, издание Financial Times писало, что во время переговоров Трамп якобы откинул карты линии фронта в Украине и настаивал на том, чтобы Зеленский отдал Владимиру Путину весь Донбасс, и неоднократно повторял тезисы российского диктатора.

Теперь же Зеленский, смеясь вместе с журналистом, опроверг, что Трамп бросался картами.

«Если вы спрашиваете, летали ли какие-то карты, то ничего не летало, безусловно», — отметил глава государства.

Он также рассказал, что во время этого визита украинская делегация установила перед президентом США и его командой три стенда, представив последовательные меры, включая поставки вооружений и санкции, которые «ослабили бы» Москву; целью этого было уменьшить способность РФ бомбить Украину и заставить Путина сесть за стол переговоров.

В целом Зеленский назвал свои нынешние отношения с Трампом конструктивными и очень предметными.

«Я понимаю, все боятся Трампа, ну, все в мире. И это правда, и это США — и они лидеры», — добавил президент.

Примечательно, что во время интервью, которое проходило в Мариинском дворце в Киеве, пропало электричество. Однако собеседники посмеялись над этим и продолжили.

Напомним, Трамп ищет способы давления и на Путина, и на Зеленского.