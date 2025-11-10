Путин может напасть на Европу во время войны в Украине, — Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин увяз в военной кампании против Украины. Поэтому может решиться на еще одно нападение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для The Guardian.

По его словам, сейчас Кремль ведет гибридную войну против Европы. А также проверяет на прочность натовские «красные линии».

Не исключено, что Россия может открыть второй фронт против другой европейской страны еще до окончания войны в Украине, считает президент.

«Я верю в это. Он может это сделать. Нам нужно забыть о всеобщем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может делать и то, и другое одновременно», — сказал Зеленский.

По его мнению, рост гибридных атак с дронами в Европе связан с отсутствием у России прогресса на передовой.

«Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории. Нам очень трудно, но мы дома и защищаемся», — сказал он.

Он также добавил, что нынешнему режиму в России нужен внешний враг, чтобы сплотить страну вокруг Путина. Который всегда считал Запад и США врагами, поэтому дружба с Россией — это не выход для США.

Напомним, Зеленский объяснил, чего боится Путин.