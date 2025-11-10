В «Укрэнерго» определились с графиками отключений на 10 ноября

В Украине 10 ноября продолжат отключать свет из-за состояния энергосистемы. Выключать свет будут в большинстве регионов — в объеме от двух до четырех очередей одновременно. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Отмечается, что причина ограничений — состояние украинской энергетической системы после многочисленных российских террористических актов против энергетики. Ограничения продлятся все сутки, а выключать свет будут в объемах от 2 до 4 очередей одновременно.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В компании просят обратить внимание на то, что в зависимости от состояния энергосистемы графики в течение суток могут меняться.

«Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.

Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС «Центрэнерго» остановились и пока не генерируют электроэнергию. В том числе на Харьковщине без света осталось более 100 тысяч абонентов.