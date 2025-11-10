Назван неожиданный способ улучшить память в пожилом возрасте

Эксперты из Института питания и трансляционных исследований метаболизма при Медицинском центре Маастрихтского университета в Нидерландах озвучили неожиданный способ улучшить память и работу мозга в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому способствует систематическое употребление жареного несоленого арахиса с кожурой.

В опыте участвовал 31 здоровый человек в возрасте от 60 до 75 лет. Шестандцать недель добровольцы ежедневно съедали по 60 граммов арахиса.

Было установлено, что мозговой кровоток у подопытных увеличился на 3,6%, а показатели вербальной памяти выросли на 5,8%. Также у них снизилось систолическое давление на 5 мм рт. ст. и пульсовое давление на 4 мм рт. ст.

Ученые говорят: «Мозговой кровоток – важный физиологический показатель сосудистой функции мозга. Он отражает количество крови, доставляющей кислород и питательные вещества, необходимые для поддержания когнитивного здоровья».

Также оказалось, что кровоснабжение улучшилось в лобных и височных долях мозга, отвечающих за память и мышление.

Поясняется, что арахис богат растительным белком, аргинином, необходимым для здоровья сосудов, а также ненасыщенными жирами и полифенолами, известными своими антиоксидантными свойствами. Кожура ореха содержит дополнительные пищевые волокна и природные антиоксиданты.

Указывается, что с возрастом сосудистая функция мозга ухудшается, повышая риск деменции. В связи с этим даже небольшие изменения в рационе, такие как ежедневное употребление порции арахиса, могут способствовать профилактике возрастных нарушений памяти.

Ранее японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты.