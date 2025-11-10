Все разделы

Ученые рассказали об интервальном голодании кое-что важное

Ученые рассказали об интервальном голодании кое-что важное

Агата Кловская
10.11.25 07:58
153
Ученые рассказали об интервальном голодании кое-что важное

Эксперты из Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке поведали об интервальном голодании кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интервальное голодание без ограничения калорийности рациона не улучшает показатели сердечнососудистого здоровья и контроля глюкозы в крови.

В опыте приняла участие 31 женщина с избыточным весом или ожирением. Две недели добровольцы придерживались интервального голодания, то есть диеты, в рамках которой время приема пищи ограничено несколькими часами. Первая группа могла питаться с 8-00 до 16-00, а вторая ела с 13-00 до 21-00. Калорийность и состав рациона в обеих группах практически не различались.

Также у подопытных четыре раза брали на анализ кровь. При этом немцы проводили тест на пероральную толерантность к глюкозе для анализа метаболизма углеводов и жиров.

Сообщается, что новая работа не выявила клинически значимых изменений в чувствительности к инсулину, уровне сахара в крови, содержании жиров в крови или маркеров воспаления на интервальном голодании.

Добавляется, что показатели сердечнососудистого здоровья также существенно не улучшились.

Подчеркивается: «Польза для здоровья, отмеченная в более ранних исследованиях, скорее всего, была обусловлена непреднамеренным снижением калорийности рациона, а не сокращением времени приема пищи. Тем, кто хочет похудеть или улучшить обмен веществ, следует обращать внимание не только на время, но и на энергетическую ценность рациона».

Ранее японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты.

