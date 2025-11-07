В выходные украинцев ждет весьма разноплановая погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в эти выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 8 ноября, небольшие дожди пройдут местами на Закарпатье и в Карпатах. На остальной территории страны должно быть сухо. Ночью и утром в северо-восточной части Украины, а также в восточных и большинстве западных областей местами прогнозируется туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 1-6, днем 8-13 тепла, на юге ночью плюс 4-9, днем 11-16 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 4-6, днем около 10 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 9 ноября, ночью на Закарпатье, в Карпатах и в Одесской области, а днем в большинстве районов Правобережья местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории нашей страны будет сухо. Ночью и утром в большинстве районов Левобережья и западных областей местами будут туманы. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 1-6, в западных областях до 9 тепла, днем плюс 8-13, на юге ночью 4-9 тепла, днем плюс 11-16.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Ночью плюс 4-6, днем около 10 тепла.

Ранее Карпаты основательно накрыл снежный шторм.