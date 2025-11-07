Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названа главная опасность новых российских КАБов

Названа главная опасность новых российских КАБов

Александр Панько
07.11.25 14:40
213
Названа главная опасность новых российских КАБов

Россия значительно увеличила дальность своих советских планирующих бомб, оснастив их реактивными двигателями. Это увеличит нагрузку на и без того растянутую систему ПВО Украины и подвергнет риску поражения значительно большее количество украинских городов, пишет The Telegraph.

Ранее советские бомбы, оснащенные крыльями и GPS-навигаторами, могли достигать дальности до 80 километров при сбросе с российских истребителей Су-34 вблизи линии фронта. Однако заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что новые модернизированные модели могут покрывать дальность около 200 километров.

Скибицкий сообщил, что новое модифицированное оружие также оснащено «новыми модулями управления», что повышает его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, используемым Украиной для прерывания полетов бомб.

«Основные последствия для Украины можно резюмировать следующим образом: расширение потенциальной зоны удара и дополнительная нагрузка на украинские силы противовоздушной обороны», — заявил изданию председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он отметил, что города и объекты инфраструктуры, расположенные на расстоянии до 200 км от линии фронта, которые ранее считались относительно безопасными для управляемых авиабомб, теперь находятся под угрозой: «Это охватывает значительную часть Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей».

При этом для Украины невыгодно использовать дорогостоящее западное ППО, такое как американские Patriot, стоимость которых может достигать 1 миллиона долларов за ракету, для уничтожения столь дешевого оружия, указывает The Telegraph.

При этом, по словам Кузана, новая модель позволит военным самолётам Москвы запускать бомбы из зоны, находящейся вне досягаемости западных украинских систем средней дальности, таких как NASAMS или Iris-T.

Однако эксперт отмечает, что реактивные бомбы не станут переломным моментом для войск Путина: «Мы должны понимать, что модернизация планирующих бомб с реактивными двигателями — это эволюционный, а не революционный шаг в российском арсенале. Это не меняет принципиально характера войны, но создаёт дополнительные проблемы для украинской обороны, расширяя географию риска и увеличивая нагрузку на и без того перегруженную систему ПВО».

При этом, по данным украинской разведки, Россия далека от массового производства модернизированных реактивных бомб.

«Их применение ограничивается испытаниями с периодическими ударами по различным регионам для оценки их эффективности и реакции украинской обороны», — заключил Кузан.

Напомним, разведка США допускает, что Путин может применить ядерное оружие.

Тэги: Россия, бомба, война в Украине

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.11.25 16:52

Ученые обнаружили «дверь» к 99,99% золотых запасов Земли стоимостью 2,77 квинтиллиона евро

07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:44

Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

07.11.25 15:28

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

07.11.25 15:24

Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

07.11.25 14:12

В выходные украинцев ждет весьма разноплановая погода

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

07.11.25 13:41

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

07.11.25 10:22

«Укрэнерго» предупредило об отключениях света на 7 ноября

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

06.11.25 09:26

Стали известны графики отключений на 6 ноября

05.11.25 14:17

Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 09:13

В «Укрэнерго» рассказали о графиках выключения света 5 ноября

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

04.11.25 15:19

Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

03.11.25 12:20

Орбан сделал едкое заявление по поводу Украины

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 16:30

Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

04.11.25 16:09

Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

03.11.25 15:49

Ученые разузнали кое-что пикантное

03.11.25 15:42

Найдена связь между бедностью и инсультом

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 11:14

Американцы выявили новую уникальную пользу орехов

03.11.25 14:01

Японцы рассказали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди