Ученые узнали о вреде соли нечто новое

Международная группа экспертов выяснила о вреде соли нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ее чрезмерное употребление способно повреждать сосуды и может развитию атеросклероза даже у людей с нормальным артериальным давлением.

В ходе своей работы ученые оценили сведения ряда исследований, после чего установили, что соль воздействует на сосудистую систему напрямую, а не только путем повышения давления.

Подчеркивается, что переизбыток соли разрушает защитный гликокаликс, то есть тонкий слой, покрывающий стенки сосудов и регулирующий обмен веществ между кровью и тканями. В итоге снижается выработка оксида азота, сосуды становятся более жесткими и теряют способность расширяться. Также их стенки становятся «липкими» для клеток иммунной системы, что запускает хроническое воспаление и образование атеросклеротических бляшек.

Акцентируется внимание, что данный процесс может происходить даже у людей без гипертонии.

По словам исследователей, еще один опасный эффект избыточного потребления соли связан с изменениями в кишечной микрофлоре. Большое количество натрия снижает уровень полезных короткоцепочечных жирных кислот и повышает концентрацию веществ, поддерживающих воспаление, что дополнительно усиливает повреждение сосудов.

Резюмируется: «Переход на рацион с умеренным содержанием соли (менее пяти граммов в день) и отказ от переработанных продуктов могут значительно снизить вероятность инфаркта, инсульта и других осложнений, связанных с нарушением работы сосудов».

