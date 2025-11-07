Все разделы

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

Агата Кловская
07.11.25 13:41
302
Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

Зоологи из Австралии поведали, как можно общаться с кошками. Тут есть свои нюансы.

В ходе опыта эксперты попросили 368 подопытных посмотреть видеоролики с играми между людьми и кошками. Половина пушистых на самом деле играла, однако остальные демонстрировали признаки стресса и нежелания продолжать контакт. После каждого видео нужно было определить, положительно или отрицательно кошка воспринимает ситуацию, и рассказать, как бы они с ней взаимодействовали.

Установлено в итоге, что распознать стресс у кошек оказалось крайне трудно. Когда животные проявляли только легкое напряжение (к примеру, отворачивались или избегали прикосновений), люди определяли дискомфорт верно всего в 48,7% случаев, то есть на уровне случайного угадывания.

Добавляется, что даже при очевидных признаках агрессии, вроде шипения или попыток вырваться, четверть испытуемых (25%) по-прежнему считали, что кошка играет.

Отмечается, что даже те, кто правильно распознавал стресс, часто выбирали неподходящую реакцию: например, пытались гладить животное или трогали живот руками, что только усиливает раздражение и повышает риск укусов и царапин.

Подчеркивается, что стресс у кошек не безобиден. Регулярное нервное напряжение повышает риск воспалений мочевого пузыря, агрессивного поведения и отказа от лотка. Для человека последствия тоже опасны – кошачьи укусы инфицируются в 30-50% случаев и могут привести к тяжелым осложнениям, включая заражение крови.

Как этого избежать? Специалисты рекомендуют обращать внимание на ранние признаки раздражения: кошка отворачивается, уходит от руки, напрягает тело, прижимает уши или активно двигает хвостом.

Резюмируется: «Когда мы учимся понимать сигналы кошек и уважаем их границы, они отвечают доверием. Всего лишь немного практики и можно стать настоящим билингвом и понимать язык кошек не хуже, чем свой собственный».

Ранее был разгадан забавный кошечий секрет.

Тэги: мир, кошки

fraza.com
