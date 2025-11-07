На Сумщине 20 тысяч человек отказались от эвакуации, — ОВА

В Сумской области около 20 тысяч человек письменно отказались от эвакуации, не желая покидать свои дома несмотря на опасность. Закон не позволяет принудительно вывозить население. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров в интервью РБК-Украина.

«У нас есть около 20 тысяч письменных отказов от эвакуации. Действующее законодательство не предусматривает принудительный способ перемещения людей. Поэтому, конечно, такие случаи есть. Действительно, люди не хотят покидать свои дома», — пояснил Григоров.

По его словам, наверное, ни один человек не хочет покидать свой дом, потому что для него непонятно, как строить жизнь в новом месте.

«Хочу отметить, что для людей, которые эвакуируются, в области предусмотрены места для расселения, об этом постоянно информируем людей. Предоставляется гуманитарная и другая помощь», — добавил глава ОВА.

Напомним, в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации.