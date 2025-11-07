«Укрзализныця» отменила некоторые поезда в один из областных центров из-за боевых действий

Сегодня, 7 ноября, изменено движение поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые поезда в Днепр отменили. Об этом сообщает АО"Укрзализныця«.

7 ноября не будут курсировать следующие поезда:

— № 7303 и № 7304 Днепр-Каменское-Днепр;

— № 6010 Пятихатки-Днепр.

Кроме того, поезда № 6492 и № 6502 устанавливаются в сообщении Днепрострой-2 — Запорожье-2 (вместо Марганец — Запорожье-2 и Канцеровка — Запорожье-2 соответственно).

Как уточнили в компании, сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

В «Укрзализныце» советуют пассажирам уточнять актуальную информацию на местах отправления или с помощью онлайн-расписания на официальном сайте компании.

Напомним, накануне российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах Украины. Из-за этого «Укрзализныця» была вынуждена изменить маршруты нескольких поездов, а задержки рейсов достигали нескольких часов.