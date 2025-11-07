Уиткофф увидел «прогресс» в завершении войны в Украине

Соединенные Штаты считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для решения. Вашингтон убежден, что ему удастся это сделать. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами.

Он отметил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт «нужно решить следующим» после Газы.

«Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — сказал спецпосланник Трампа.

По его словам, американский лидер «постоянно следит» за темой урегулирования войны в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что войну в Украине возможно урегулировать в короткие сроки — примерно за несколько месяцев.