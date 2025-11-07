Расширение Вселенной… замедлилось

Эксперты из университета Йонсэ в Сеуле (Южная Корея) сделали парадоксальное заявление. По их словам, расширение Вселенной не ускоряется, как принято считать, а наоборот замедляется.

Указывается, что ее расширение в конечном итоге может прийти к такому себе большому сжатию.

Ученые предполагают, что Вселенная будет сжиматься и в конечном итоге схлопнется до начального состояния перед «большим взрывом», в результате которого она была создана.

Специалисты оценили возрасты трех сотен галактик-хозяев, после чего пришли к выводу, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, означающие, что они производят в среднем более слабые сверхновые.

Говорится: «Сейчас Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее».

