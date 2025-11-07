Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Расширение Вселенной… замедлилось

Расширение Вселенной… замедлилось

Агата Кловская
07.11.25 11:42
90
Расширение Вселенной… замедлилось

Эксперты из университета Йонсэ в Сеуле (Южная Корея) сделали парадоксальное заявление. По их словам, расширение Вселенной не ускоряется, как принято считать, а наоборот замедляется.

Указывается, что ее расширение в конечном итоге может прийти к такому себе большому сжатию.

Ученые предполагают, что Вселенная будет сжиматься и в конечном итоге схлопнется до начального состояния перед «большим взрывом», в результате которого она была создана.

Специалисты оценили возрасты трех сотен галактик-хозяев, после чего пришли к выводу, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, означающие, что они производят в среднем более слабые сверхновые.

Говорится: «Сейчас Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее».

Ранее мы писали, что японцы говорят, что ранее Вселенная была вдвое горячее, чем сейчас.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, космос, наука

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.11.25 12:10

Брюс Уиллис: стало известно, как сейчас выглядит страдающий деменцией актер

07.11.25 11:50

На Сумщине 20 тысяч человек отказались от эвакуации, — ОВА

07.11.25 11:33

Генсек ООН назвал «красную черту» для человечества

07.11.25 11:31

Швеция создаст с Украиной совместный центр оборонных инноваций

07.11.25 11:26

Шатдаун в США может завершиться уже сегодня

07.11.25 11:09

«Укрзализныця» отменила некоторые поезда в один из областных центров из-за боевых действий

07.11.25 10:50

Уиткофф увидел «прогресс» в завершении войны в Украине

07.11.25 10:42

Лавров попал в немилость к Путину, — СМИ

07.11.25 10:39

ЕС откроет Украине доступ к оборонному фонду

07.11.25 10:22

«Укрэнерго» предупредило об отключениях света на 7 ноября

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

06.11.25 09:26

Стали известны графики отключений на 6 ноября

05.11.25 14:17

Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 09:13

В «Укрэнерго» рассказали о графиках выключения света 5 ноября

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

31.10.25 12:51

Украину ждет действительно катастрофическая зима, — Bild

31.10.25 14:08

Зеленский спрогнозировал, каким будет дефицит российского бюджета в следующем году

31.10.25 15:43

Финны выявили неожиданную пользу танцев

31.10.25 15:35

Японцы поведали об опасности некоторых овощей

31.10.25 14:14

Британцы назвали самый эффективный антидепрессант

31.10.25 13:13

Ученые узнали о детской психике нечто новое

31.10.25 16:14

Зеленский сделал важное заявление по ситуации в Покровске

31.10.25 16:10

Британцы рассказали, как появилась Луна

31.10.25 14:21

У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

31.10.25 12:41

Жертвами ДТП во Львовской области стали четверо военных

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди