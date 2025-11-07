Лавров попал в немилость к Путину, — СМИ

Российский правитель Владимир Путин мог отстранить от ключевых ролей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после неудачных переговоров с США. Об этом сообщил Коммерсант в четверг, 6 ноября.

Издание отмечает, что 76-летний министр не появился на заседании совбеза РФ 5 ноября, где Путин поручил подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний. Лавров был единственным постоянным членом совбеза, который пропустил встречу и был «согласованно отсутствующим».

Также Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20 в Южной Африке. В этом году её возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орёшкин, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о назначении Орёшкина тоже принял Путин.

Сам российский правитель, как и прежде, не полетит на саммиты из-за ордера Международного уголовного суда. По тем же причинам он пропустил встречи G20 на Бали в 2022-м и БРИКС в Бразилии в 2025-м — тогда делегацию РФ возглавлял именно Лавров.

