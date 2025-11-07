ЕС откроет Украине доступ к оборонному фонду

Евросоюз 5 ноября достиг предварительной договоренности о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду, бюджет которого составляет около 8 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Как известно, Фонд (EuropeanDefenceFund) осуществляет финансирование совместных исследований и разработок в оборонной сфере между европейскими странами. Цель — укрепление конкурентоспособности и технологической независимости оборонной промышленности Евросоюза.

Отмечается, что Украина в рамках соглашения получит доступ к совместным европейским исследованиям и разработкам в оборонной сфере.

Основной аспект договоренности — меры стимулирования инвестиций в сферу обороны в рамках действующего европейского бюджета с целью реализации плана ReArm Europe. Он направлен на увеличение оборонных расходов и укрепление военных возможностей ЕС.

По словам латвийского евродепутата Рихарда Колса, который вел переговоры от парламента, соглашение является «четким сигналом, что ЕС наконец начинает относиться к оборонным инвестициям с серьезностью, которой требуют времена».

План ReArm Europe предусматривает привлечение европейскими странами до 800 млрд евро на оборону.

Напомним, ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи.