Швеция создаст с Украиной совместный центр оборонных инноваций

Министр обороны Швеции Пол Йонсон встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Было заявлено, что наши страны создадут совместный центр оборонных инноваций.

Чиновник поведал: «Мы только что подписали письмо о намерениях по оборонным инновациям. Одной из самых важных особенностей этого является создание совместного центра в Украине, где шведский персонал будет работать над оборонными инновациями».

Добавляется, что будут созданы подразделение оборонных инноваций в составе вооруженных сил Швеции, и оно будет тесно сотрудничать с подразделением оборонных инноваций, которое создается в Украине.

