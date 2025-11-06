Американцы рассказали о смертельной опасности алкоголя для молодых людей

Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля в США поведали о смертельной опасности алкоголя для молодых людей. По их словам, его систематическое употребление в больших дозах в этом возрасте может вызвать кровоизлияние в мозг.

Говорится: «Кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт – одно из самых смертоносных и инвалидизирующих состояний. Оно возникает внезапно, вызывает тяжелые повреждения и часто навсегда меняет жизнь пациентов».

Добавляется, что геморрагический инсульт происходит, когда лопается сосуд в головном мозге.

Увы, половина пациентов с таким диагнозом погибает, а около трети остаются инвалидами.

В опыте участвовали 1,6 тысяч людей, поступивших в Массачусетскую больницу общего профиля с нетравматическим кровоизлиянием в мозг в 2003-2019-х годах.

Указывается, что компьютерная томография дала возможность оценить размеры и расположение кровоизлияний, а МРТ помогло выявить признаки повреждения мелких сосудов.

Отмечается, что 7% пациентов сообщили, что выпивали три или более алкогольных напитка в день. У них кровоизлияния оказались на 70% обширнее, чем у непьющих, и чаще происходили в глубинных отделах мозга. Такие больные были моложе: в среднем 64 года против 75 лет.

Подчеркивается, что даже более низкое потребление алкоголя (около двух напитков в день) оказалось связано с риском раннего геморрагического инсульта.

Американцы рассказали, что у злоупотреблявших алкоголем людей при поступлении наблюдались повышенное давление, пониженное количество тромбоцитов и признаки хронического повреждения сосудов мозга – факторы, связанные с деменцией и нарушением памяти.

Резюмируется, что алкоголь повышает давление и усугубляет хрупкость сосудов, а снижение числа тромбоцитов затрудняет свертывание крови. В совокупности это значительно увеличивает риск кровоизлияния в мозг и его тяжелых последствий.

