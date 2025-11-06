В Украине наблюдается сезонное снижение попыток побега за границу

Последние два месяца наблюдается тенденция к снижению незаконных пересечений границы в связи с изменением погодных условий. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, 6 ноября.

«В этом году в августе пришелся пик задержаний нарушителей. Уже начиная с сентября тенденция идет к снижению. Этому способствуют погодные условия. Чаще всего нарушители пытаются пересечь границу весной и летом, а осень и зима — те периоды, когда желающих становится меньше», — сказал он.

По словам представителя ГПСУ, чаще всего нарушители пытаются пересечь границу в направлении Румынии, Молдовы и Венгрии. В направлении Словакии и Польши фиксируется меньше таких попыток.

