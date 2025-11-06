Все разделы

Путин подписал законы, открывающие путь для новой волны мобилизации, — ISW

Александр Панько
06.11.25 11:52
68
Кремль принял ряд законов, которые фактически открывают возможность развертывания российских резервистов на оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным института, Россия недавно приняла закон, который позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для обеспечения защиты критически важных объектов в России.

Российские чиновники ранее утверждали, что российские власти будут направлять резервистов только для защиты критически важной инфраструктуры в пределах своего региона, но закон, что примечательно, не содержит таких ограничений.

Кремль определяет четыре незаконно аннексированные области Украины как часть России, таким образом, отсутствие территориальных ограничений в законе может позволить России направлять резервистов в районы оккупированной Украины.

Важно, что российский диктатор Владимир Путин вчера, 5 ноября, принял закон, который распространяет ежемесячные выплаты, которые получают российские контрактники, на любого военнослужащего, который служит для отражения вооруженного вторжения в Россию, во время вооруженной провокации на государственной границе или на российской территории, или вблизи районов, где Россия проводит «специальную военную операцию».

Российские чиновники давно обсуждают расширение льгот для военнослужащих, служащих в приграничных регионах, после внутренней реакции, вызванной вторжением Украины в Курскую область в 2024 году.

Момент принятия Путиным закона свидетельствует о том, что он также может быть связан с недавним законом о развертывании резервистов.

Кремль может использовать пункт закона о тех, кто служит вблизи «специальной военной операции», чтобы установить условия для развертывания — и оплаты — резервистов для боевых действий в Украине, как продолжает оценивать ISW.

ISW считает, что Кремль, вероятно, представляет свои недавние правовые изменения в отношении резервистов лишь как часть планов защиты инфраструктуры, чтобы скрыть долгосрочные планы по их развертыванию в Украине.

Источник в одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний, в частности, сообщил российскому оппозиционному изданию «Верстка», что охранники компании «не имеют высоких ожиданий» от резервистов, которые будут защищать критическую инфраструктуру, и что только настоящие армейские системы противовоздушной обороны могут обеспечить надлежащую защиту.

Напомним, Путин ввел круглогодичный призыв в армию.

