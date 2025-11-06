Трамп утверждает, что шатдаун не вредит экономике США

Шатдаун не наносит вреда экономике Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на бизнес-форуме в Майами.

«Сейчас мы такие сильные, что я не считаю, что что-то может навредить», — подчеркнул президент США.

Однако Трамп признал, что было бы «неплохо» восстановить работу правительства, чтобы позаботиться о людях", у которых нет работы и которые не получают зарплату.

Группа демократов в Сенате и несколько республиканцев продолжают интенсивные переговоры о соглашении, которое может привести к восстановлению работы правительства.

Как известно, 1 октября американские правительственные учреждения временно приостановили работу, поскольку Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Госслужащие остались без зарплаты, а миллионы американцев — без необходимых услуг.

Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.