Найдена самая большая паутина в мире

Уникальная находка была сделана в серной пещере Сульфур на границе Греции и Албании. Как пишет издание Daily Mail, тут нашли самую большую в мире паутину, которую создали 111 тысяч пауков.

Площадь паутины составляет 106 квадратных метров.

По словам экспертов, она представляет собой такой себе лоскутное одеяло из тысяч отдельных паутин.

Добавляется, что данная находка стала первым подтверждением колониального поведения у видов Tegenaria domestica (домовый паук) и Prinerigone vagans. В привычной для них среде эти виды враждуют, и не создают совместные сети.

Указывается, что около 69 тысяч домовых пауков и более 42 тысяч вида Prinerigone vagans обитают в одной и той же обширной структуре. Оба вида охотились на мошек, которые, в свою очередь, питались микробными биопленками.

Резюмируется, что эта паутина настолько тяжелая, что в определенных местах она может отсоединиться от стены под собственным весом.

