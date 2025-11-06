Ученые разузнали о стареющих звездах кое-что жуткое

Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США и Уорикского университета в Великобритании узнали о стареющих звездах нечто жуткое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что звезды, переходящие в фазу красного гиганта, могут уничтожать планеты-гиганты, вращающиеся слишком близко.

Ученые пояснили, что когда у звезды заканчивается водород, она расширяется и остывает, выходя из главной последовательности.

В ходе опыта специалисты проанализировали почти полмиллиона подобных светил, находящихся в начале этой стадии.

Исследователи использовали данные спутника TESS, чтобы выявить тридцать планет и кандидатов в планеты, включая 33 ранее неизвестные.

Выяснилось, что чем сильнее звезда расширяется и охлаждается, тем меньше вероятность, что рядом с ней сохранятся крупные планеты.

Информируется, что по мере старения звезды вызывают спиральное падение близких планет и их гибель. Причина этому – приливное взаимодействие: гравитационное такое себе перетягивание каната между звездой и планетой.

Добавляется, что как и Луна, создающая приливы на Земле, планета воздействует на звезду, но по мере ее расширения это давление усиливается, замедляя орбиту планеты, пока она не «упадет» на звезду.

Говорится: «В далеком будущем подобная судьба может ожидать и некоторые планеты Солнечной системы, когда (через несколько миллиардов лет) Солнце станет красным гигантом. Земля, вероятно, избежит поглощения, но жизнь на ней в этот момент уже вряд ли сохранится».

