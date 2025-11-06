Ситуация на фронте: за сутки произошло 276 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна ситуация на фронте на четверг, 6 ноября.
О ней поведал Генштаб ВСУ.
Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 276 боевых столкновений.
Сообщается: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемые авиационные бомбы».
Также россияне привлекли 3 992 дрона-камикадзе и совершили 4 354 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 122 были произведены из реактивных систем залпового огня.
Ранее Трамп рассказал, как Путин просил его урегулировать войну, которая длится 10 лет.