Ситуация на фронте: за сутки произошло 276 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна ситуация на фронте на четверг, 6 ноября.

О ней поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 276 боевых столкновений.

Сообщается: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемые авиационные бомбы».

Также россияне привлекли 3 992 дрона-камикадзе и совершили 4 354 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 122 были произведены из реактивных систем залпового огня.

