Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить «масштабные ядерные испытания»

Россия начнет подготовку к «полномасштабным ядерным испытаниям». Диктатор Владимир Путин поручил чиновникам заняться этим вопросом. Об этом сообщает ТАСС и «Коммерсантъ».

Во время совещания постоянных членов совета безопасности РФ речь зашла о ядерном оружии.

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки», — заявил министр обороны Андрей Белоусов, обращаясь к Путину.

В ответ диктатор начал раздавать приказы своим подчиненным.

«Поручаю МИД, Минобороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — заявил он.

По его словам, если США или другие государства-участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведут такие испытания, то и Россия «должна будет соответствующим образом предпринять адекватный ответ».

Стоит заметить, что в течение последних недель Путин неоднократно хвастался успешными испытаниями «нового» российского оружия. Речь шла о ракете «Буревестник» с ядерной установкой и подводном дроне «Посейдон» с ядерной установкой.

Напомним, Путин в очередной раз рассказал о «новейшем» вооружении РФ, в том числе ракетах средней дальности «Орешник».