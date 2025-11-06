В Буче подросток избил прохожего и устроил стрельбу из-за замечания

В Буче молодой парень напал и жестоко избил мужчину, который сделал ему замечание. Об этом сообщает полиция Киевской области в Telegram.

Как установили правоохранители, фигурант вместе с двумя знакомыми справлял нужду в одном из подземных переходов Бучи. В этот момент мужчина, который проходил мимо, сделал замечание из-за неподобающего поведения.

В ответ парень начал бить мужчину кулаками и ногами по лицу и тулубу, после чего он сделал выстрел из пистолета. Когда пострадавший вышел на улицу, злоумышленник догнал его, выстрелил в воздух, приказал лечь на землю и продолжил избиение. После этого он сбежал с места инцидента.

Полицейские быстро установили личность фигуранта и его местонахождение. Как оказалось, на мужчину напал 18-летний житель Киевской области.

Теперь злоумышленнику угрожает до 7 лет тюрьмы.

