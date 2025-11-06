Рютте посмеялся над Путиным и его угрозами ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным и его «ядерными угрозами». Он отметил, что давно перестал обращать на заявления Путина внимание. Об этом сообщает со ссылкой на Digi24.

Во время встречи с румынским президентом Никушором Даном журналисты спросили Рютте, будет ли реакция НАТО на созыв российского совета безопасности и угрозы российского диктатора о «возобновлении ядерных испытаний». В ответ Рютте открыто посмеялся над Путиным.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — пренебрежительно ответил генсек НАТО.

Напомним, Путин во время заседания совета безопасности России 5 ноября заявил, что РФ, мол, немедленно начнет подготовку к «полномасштабным ядерным испытаниям». А так называемый министр обороны России Андрей Белоусов придумал, что США во время учений Global Thunder в октябре 2025 года якобы отрабатывали удары ядерным вооружением по российской территории.

При этом в Кремле начали оправдываться после того, как заявление Путина опубликовали СМИ. Спикер Кремля Дмитрий Песков поспешил заявить пропагандистам о том, что речь шла не о возобновлении испытаний, а об «оценке целесообразности».