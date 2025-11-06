В ООН назвали африканскую страну, в которой скоро начнется голод

В ООН бьют тревогу из-за ситуации в Южном Судане. Этой африканской стране угрожает голод.

В совместном пресс-релизе Всемирной продовольственной программы (WFP), Детского фонда ООН (UNICEF) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) сказано: «Согласно последнему докладу Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности, более половины населения (около 7,56 миллионов человек) столкнется с кризисной или ещё более серьезной фазой голода в межсезонье 2026-го года, с апреля по июль».

Добавляется при этом: «Прогнозируется, что более двух миллионов детей в этот период будут страдать от острого недоедания».

Стоит отметить, что для ряда населенных пунктов, включая округа Луакпини, Насир и Фангак, где проживают 28 тысяч человек, уже ввели наивысшую, пятую категорию голода.

Эксперты связывают это с эскалацией конфликта, ограничением доступа гумпомощи в страну, экономическим кризисом, климатическими потрясениями и широкомасштабным перемещением населения.

В то же время Международный комитет Красного Креста информировал, что всплеск боевых действий в Южном Судане вынудил более 445 000 человек покинуть свои дома в этом году.

Увы, боевые действия, связанные с конфликтом, затронули семь из десяти штатов страны. При этом еще порядка 300 тысяч человек стали перемещенными лицами из-за последствий климатических изменений.

Ранее в ООН сделали ряд заявлений по поводу голода в Секторе Газа.