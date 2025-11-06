Все разделы

Новости > Трамп дал интересную характеристику Си Цзиньпину

Трамп дал интересную характеристику Си Цзиньпину

Агата Кловская
06.11.25 10:13
181
Трамп дал интересную характеристику Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп высказался о лидере Китая Си Цзиньпине. Во время завтрака с сенаторами-республиканцами он дал ему интересную характеристику.

Политик сказал: «Лидер Си мой хороший друг, насколько он может им быть. Он жесткий человек, очень умный. Прессе не нравится, когда я называю его очень умным».

Американский лидер отметил: «Не забывайте, что два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов, и сейчас об этом уже никто не говорит».

Добавляется: «Все было решено очень быстро. Без пошлин я не смог бы этого сделать. Я ввел стопроцентные пошлины против Китая. Как только я услышал об этом, то буквально через 20 минут я ввел стопроцентные пошлины против Китая, против председателя Си, который на самом деле мой друг, насколько он вообще может быть другом».

Ранее Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине.

Тэги: США, Китай, мир, Дональд Трамп, Си Цзиньпин

fraza.com
