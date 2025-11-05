В Сумах начала работать первая подземная школа

В Сумах появилась первая подземная школа. Об этом поведал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник сообщил: «В Сумах заработала первая подземная школа. Современная и безопасная, с удобными классами и комфортными пространствами. Тут дети могут учиться, общаться, чувствовать себя в безопасности».

Также добавляется, что в прифронтовых и приграничных областях сейчас уже реализуется более 170 подобных объектов.

Говорится: «В Сумской области уже построили пять подземных школ в трех территориальных громадах. Еще восемь школ планируется построить в пяти громадах: семь из них откроют до конца 2025-го года, а одну в 2026-м году».

Информируется, что за два года государство инвестировало более 13 миллиардов гривен в создание безопасных школ.

