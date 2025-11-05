В Украине увеличили выплаты, предоставляемые при рождении ребенка и по уходу за ним

В Украине вырастут выплаты, предоставляемые при рождении ребенка и по уходу за ним. Такое решение приняла Верховная Рада.

Как стало известно, за соответствующий правительственный законопроект №13532 о внесении изменений в некоторые законы относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью, проголосовали в целом 294 народных депутата.

В документе говорится, что пособие по беременности и родам для незастрахованных лиц, кроме военнослужащих (100% денежного обеспечения), составляет 7 тысяч гривен, единовременное пособие при рождении ребенка – 50 тысяч гривен.

