В ближайшие дни украинцев ждет туманная погода

Синоптики поведали, какая погода будет в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что туман ожидается ночью и утром в западных, северных и восточных областях в следующие два дня.

В четверг, 6 ноября, будет без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 2-7, днем 8-13 тепла, на юге плюс 12-17. В Карпатах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 4-9.

В Киеве завтра будет сухо. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер переменный, 3-8 м/с. Ночью плюс 5-7, днем около 10 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 7 ноября, по стране будет без осадков, Ветер переменный, 3-8 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 8-13, на юге 12-17 тепла. В Карпатах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 2-7.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер переменный, 3-8 м/с. Ночью плюс 2-4, днем около 10 тепла.

