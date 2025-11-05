В Киеве мужчина возил «Шахед» прямо на крыше своего авто

В Киеве мужчина на крыше авто перевозил ударный беспилотник типа «Шахед» с демонтированной боевой частью. Полиция изъяла дрон для дополнительной проверки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Вчера в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится авто, на крыше которого прикреплен вражеский БПЛА», — отметили в полиции Киева.



Отмечается, что на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет — им оказался беспилотный летательный аппарат типа «Shahed» с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы жизни и безопасности граждан.



Владелец транспортного средства — 30-летний местный житель, который является председателем общественной организации, пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей. Полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, иранские дроны Shahed имеют различные модели и характеристики.