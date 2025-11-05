Раскрыт секрет космической пустоты

Международная группа экспертов сумела раскрыть секрет космической пустоты. Оказалось, что внутри нее ничего нет.

Астрономы поясняют, то космические пустоты представляют собой огромные области пространства, почти свободные от галактик и материи.

Добавляется, что средняя плотность вещества в них составляет лишь около 20% от средней по Вселенной.

Говорится: «Если бы все вещество (звезды, планеты, газ, темную материю) равномерно распределить по всему наблюдаемому космосу, то на каждый кубический метр пришлось бы всего один атом водорода. Внутри пустот – и того меньше».

Впрочем, по словам ученых, они не абсолютно безжизненны. В них встречаются крошечные карликовые галактики, между которыми тянутся тонкие нити газа.

Так, компьютерные модели демонстрируют, что даже эти пустоты имеют сложную структуру: внутри больших пузырей скрываются меньшие – подобие фрактала, уходящего в глубину космоса.

Но, как сообщается, если углубиться достаточно далеко, можно попасть в регионы, где нет вообще ничего – ни галактик, ни газа, ни видимого света. Там можно ждать миллионы лет, прежде чем мимо пролетит одинокий атом.

Подчеркивается, что пустоты – это не просто пробелы между галактиками, а важная часть космической структуры. Они помогают понять, как распределено вещество и темная энергия во Вселенной.

Резюмируется: «Если бы Солнечную систему перенести в глубину одной из таких пустот, небо стало бы абсолютно черным. На нем остались бы только Солнце, Луна и планеты без единой звезды. Цивилизация в такой изоляции никогда не открыла бы ни другие галактики, ни саму идею бескрайней Вселенной».

