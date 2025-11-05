Президент Кипра выдвинул интересную идею по организации безопасности

Президент Кипра Никос Христодулидис выступил с интересной идеей. Он создать на Ближнем Востоке региональную организацию безопасности и сотрудничества по типу ОБСЕ или НАТО.

Политик сказал: «Мы работаем, хотя цель может звучать амбициозно, но такие цели должны существовать, над созданием необходимых политических условий для учреждения региональной организации безопасности и сотрудничества, если хотите, ОБСЕ или НАТО для Ближнего Востока в широком понимании».

По его словам, такая организация должна будет способствовать развитию регионального взаимодействия.

Добавляется, что Кипр уже участвует в многосторонних форматах сотрудничества со многими странами региона, в частности Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном и ОАЭ, а также играет активную роль в урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Указывается, что Кипр создал механизм доставки гуманитарной помощи «Амалфея» и сформировал проект плана из шести пунктов по восстановлению Сектора Газа в дополнение к мирной инициативе президента США Дональда Трампа.

Говорится: «Если ЕС хочет играть важную геостратегическую роль, если он стремится стать стратегически автономным, он должен иметь взгляд на 360 градусов. Он должен уделять внимание и вопросам Юга, признавая значение Средиземноморья, Ближнего Востока и Персидского залива не только как физической границы, но как моста общих интересов и перспектив. Мы хотим Европу, которая будет существенно инвестировать конкретными действиями в арабский мир и в расширенный регион Ближнего Востока».

Ранее мы писали, что Кипр тоже хочет вступить в НАТО.