Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Президент Кипра выдвинул интересную идею по организации безопасности

Президент Кипра выдвинул интересную идею по организации безопасности

Агата Кловская
04.11.25 14:08
259
Президент Кипра выдвинул интересную идею по организации безопасности

Президент Кипра Никос Христодулидис выступил с интересной идеей. Он создать на Ближнем Востоке региональную организацию безопасности и сотрудничества по типу ОБСЕ или НАТО.

Политик сказал: «Мы работаем, хотя цель может звучать амбициозно, но такие цели должны существовать, над созданием необходимых политических условий для учреждения региональной организации безопасности и сотрудничества, если хотите, ОБСЕ или НАТО для Ближнего Востока в широком понимании».

По его словам, такая организация должна будет способствовать развитию регионального взаимодействия.

Добавляется, что Кипр уже участвует в многосторонних форматах сотрудничества со многими странами региона, в частности Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном и ОАЭ, а также играет активную роль в урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Указывается, что Кипр создал механизм доставки гуманитарной помощи «Амалфея» и сформировал проект плана из шести пунктов по восстановлению Сектора Газа в дополнение к мирной инициативе президента США Дональда Трампа.

Говорится: «Если ЕС хочет играть важную геостратегическую роль, если он стремится стать стратегически автономным, он должен иметь взгляд на 360 градусов. Он должен уделять внимание и вопросам Юга, признавая значение Средиземноморья, Ближнего Востока и Персидского залива не только как физической границы, но как моста общих интересов и перспектив. Мы хотим Европу, которая будет существенно инвестировать конкретными действиями в арабский мир и в расширенный регион Ближнего Востока».

Ранее мы писали, что Кипр тоже хочет вступить в НАТО.

Тэги: мир, Кипр

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы
03.11.25 21:57

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.11.25 16:57

Человечество движется к «климатическому хаосу», — ученые

04.11.25 16:30

Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

04.11.25 16:09

Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

04.11.25 15:37

Хакеры по всему миру украли грузы на 35 млрд долларов

04.11.25 15:23

Премьер высказалась по поводу новой программы МВФ для Украины

04.11.25 15:19

Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

04.11.25 14:49

Раскрыт секрет космической пустоты

04.11.25 14:24

ЕС работает над обеспечением устойчивой финансовой помощи Украине, — фон дер Ляйен

04.11.25 13:59

Американцы зафиксировали уникальное космическое явление

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

03.11.25 16:40

Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

03.11.25 15:23

Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, — Bloomberg

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 09:24

В «Укрэнерго» обнародовали графики отключений на 3 ноября

03.11.25 09:23

Войну в Украине можно завершить за «пару месяцев», — Трамп

03.11.25 09:09

Трамп сделал ряд «ядерных» заявлений

31.10.25 14:21

У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

31.10.25 12:51

Украину ждет действительно катастрофическая зима, — Bild

31.10.25 11:19

Гастроэнтеролог предупредил о страшной опасности красного вина

31.10.25 14:08

Зеленский спрогнозировал, каким будет дефицит российского бюджета в следующем году

31.10.25 11:10

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу российских энергоресурсов

29.10.25 10:24

Ученые объяснили, чем же полезны фильмы ужасов

31.10.25 15:43

Финны выявили неожиданную пользу танцев

29.10.25 16:15

Ученые доказали, что творчество замедляет биологическое старение мозга

29.10.25 14:18

Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине

30.10.25 16:18

Tesla отзовет тысячи электропикапов Cybertruck – названа причина

31.10.25 15:35

Японцы поведали об опасности некоторых овощей

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди