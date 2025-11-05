Американцы зафиксировали уникальное космическое явление

Эксперты из Паломарской обсерватории в Калифорнии (США) зафиксировали уникальное космическое явление. Об этом информирует АР.

Сообщается, что они наблюдали самую яркую из наблюдаемых до сих пор и самую далекую от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры, вызванную тем, что в нее затянуло крупную звезду.

В публикации сказано: «Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью десять триллионов солнц».

Добавляется при этом, что такие вспышки света и энергии могут происходить из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках вокруг черных дыр.

Нынешняя вспышка была замечена еще в 2018-м году, а через три месяца после обнаружения вспышка достигла пика, после чего ее яркость пошла на спад.

Отмечается: «Скорее всего, это произошло потому, что большая звезда подошла к черной дыре слишком близко, и ее разнесло на части».

Резюмируется, что данная черная дыра находится в десяти миллиардах световых лет от нас, таким образом, вспышка света от нее стала самой далекой из тех, что наблюдались до сих пор.

