Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

Синоптики поведали украинцам, чего ждать от погоды в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 5 ноября, ночью на Правобережье, днем в юго-западной части страны пройдут небольшие дожди, на остальной территории Украины будет без осадков. На юге и крайнем западе ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 3-8, на востоке от 0 до 5 тепла, днем плюс 8-13, на юге до 15 тепла.

В Киеве завтра ночью ожидается небольшой дождь, днем будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 6-8, днем 10-12 тепла.

Также информируется, что в четверг, 6 ноября, по стране будет без осадков. В северной части и в Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 1-6, днем 8-13 тепла, на юге до плюс 15.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 10-12 тепла.

