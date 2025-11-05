ЕС работает над обеспечением устойчивой финансовой помощи Украине, — фон дер Ляйен

Европейский Союз оказывает экстренную энергетическую помощь Украине, а также работает над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне публикации пакета расширения — отчетов Еврокомиссии о движении стран-кандидатов в ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что «Украина не будет одинокой этой зимой», а Евросоюз предоставит энергетическую помощь, чтобы помочь Киеву в ближайшие месяцы.

«В то же время мы работаем над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине», — добавила она.

Глава Еврокомиссии также напомнила, что 4 ноября будет принят пакет расширения, «который будет отмечать чрезвычайную преданность Украины европейскому пути в течение последнего года».

«Послание Еврокомиссии является четким: Украина готова двигаться вперед», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Зеленский также сообщил о разговоре с главой Еврокомиссии.

«Уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Евросоюза-2025. Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат», — отметил президент.

По его словам, фон дер Ляйен рассказала о координации с различными институтами и странами и средствах, которые будут направлены на помощь украинской энергетике.

«Могут быть очень весомые взносы, и мы будем работать над их увеличением. Договорились, что наши команды уже на этой неделе начнут работу над реализацией всех наших договоренностей, и согласовали совместные следующие контакты и шаги», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько потребуется.

По его словам, Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии России.

В частности, они обязались покрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.