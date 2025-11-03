Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, — Bloomberg

Саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стал одним из самых резонансных за последние годы. Он впервые открыл возможность для реального привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине. Об этом сообщил советник китайского правительства Дэвид Даокуи Ли в комментарии Bloomberg.

По словам Ли, эта встреча стала «исторической», ведь Соединенные Штаты фактически признали Китай равноправным партнером в переговорах. Он отметил, что одной из ключевых тем будущих «серьезных переговоров» станет именно ситуация в Украине.

«Среди всех встреч между двумя лидерами эта, пожалуй, является важнейшей — действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов», — сказал Ли.

После саммита Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились «работать вместе, чтобы решить конфликт между Россией и Украиной». Хотя детали договоренностей пока неизвестны, эксперты считают, что участие Китая может существенно повлиять на дипломатический контекст вокруг войны.

Встреча также завершилась объявлением однолетнего торгового перемирия и договоренностями по пошлинам и контролю экспорта критически важных минералов. Впрочем, по оценкам аналитиков, главная интрига — возможное привлечение Китая к урегулированию вопросов безопасности, в частности по Украине.

В Пекине, по словам Ли, после саммита наблюдается «заметный энтузиазм», а публикация главы администрации Си Цзиньпина Цай Ци, где говорится о «проактивном управлении международным пространством», свидетельствует о росте уверенности Китая в собственной глобальной роли.

В то же время США сигнализируют о стремлении уменьшить зависимость от Китая в стратегических областях и продолжают объединять союзников на фоне войны России против Украины.

Напомним, Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине.