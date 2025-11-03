В Карпатах нашли трупы двух мужчин

В горах в Закарпатской области обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС в понедельник, 3 ноября.

Указано, что погибших мужчин обнаружили в горной местности возле озера Бребенескул, в районе горы Гутин Томнатик Раховского района на выходных.

Спасатели транспортировали тела погибших с высокогорья в село Видричка и передали работникам морга города Рахов.

«Погибшими оказались 41-летний и 36-летний мужчины из Винницкой области», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают гражданам, что в горах нужно тщательно следить за погодой, а перед походом — обязательно информировать спасателей о своих маршрутах.

