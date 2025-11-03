Все разделы

Украинцам рассказали, где в ближайшие дни пройдут дожди

Украинцам рассказали, где в ближайшие дни пройдут дожди

Агата Кловская
03.11.25 14:15
231
Украинцам рассказали, где в ближайшие дни пройдут дожди

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что небольшие, местами умеренные дожди пройдут в ночь на вторник, 4 ноября, в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях, а днем в большинстве областей нашей страны. Лишь на востоке и юго-востоке должно быть сухо. На юге ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 4-9, днем 8-13 тепла, на юге до плюс 16.

В Киеве завтра ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 6-8, днем 10-12 тепла.

Кроме этого информируется, что в среду, 5 ноября, в северных, центральных и южных областях пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. На остальной территории Украины будет сухо. В западных и юго-восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 4-9, в западных областях от 0 до 5, днем 8-13, на юге до 16 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 6-8, днем 8-10 тепла.

Ранее Карпаты основательно накрыл снежный шторм.

