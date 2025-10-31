Зеленский назвал нынешнее число «Орешников» у России

Президент Украины Владимир Зеленский сделал интересное заявление. Он поведал, сколько ракет типа «Орешник» есть у России.

Политик сказал: «У россиян есть еще возможность задействовать до шести выстрелов ракеты «Орешник».

Добавляется при этом, что ориентировочная дальность новой российской ракеты составляет 5 тысяч километров, и его пусковые комплексы со временем разместят в Беларуси.

Глава государства отметил: «Есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам надо обратить на это внимание и нашим балтийским коллегам надо обратить внимание на все эти риски».

Ранее Медведев принялся размахивать «Орешником» в сторону Европы.