Японцы поведали об опасности некоторых овощей

Эксперты из университета Кобе в Японии рассказали об опасности некоторых овощей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые раскрыли механизм, из-за которого представители семейства тыквенных (тыквы, кабачки, патиссоны, дыни и огурцы) накапливают вредные загрязнители в съедобных частях растения.

По их словам, тыквенные способны вбирать из почвы стойкие загрязнители, которые затем концентрируются в плодах и могут представлять опасность для здоровья.

Добавляется, что большинство других культурных растений этого не делает.

Говорится: «Эти загрязнители плохо разрушаются и могут накапливаться в организме человека. Мы хотели понять, почему именно семейство тыквенных ведет себя так необычно».

До этого был уже обнаружен особый класс белков, связывающих загрязнители и помогающих им перемещаться по растению, и установлено, что форма этих белков и их способность связывать токсичные вещества влияют на то, сколько загрязнителей достигает надземных органов.

В то же время оставался неясным вопрос: почему даже внутри одного вида одни сорта аккумулируют токсины сильнее других.

Теперь же опыты продемонстрировали, что у сортов, склонных к накоплению загрязнителей, в соке растений содержится больше этих белков, тогда как у других они остаются внутри клеток. Главную роль играет небольшое различие в аминокислотной последовательности, которое служит такой себе меткой и определяет, будет ли белок секретирован в сок.

Информируется: «Только секретируемые белки способны перемещаться по растению и достигать плодов. Это и есть фактор, который отличает сорта с высоким уровнем загрязнения от устойчивых».

Понимание этого механизма открывает путь к созданию более безопасных овощей.

Акцентируется внимание: «Если мы сможем управлять поведением белков, которые транспортируют загрязнители — изменяя их способность связывать токсины или предотвращая выход в сок, — можно будет выращивать растения, не накапливающие вредные вещества в плодах».

Также исследователи видят в открытии потенциал для фиторемедиации, то есть очищения загрязненных почв с помощью растений.

Резюмируется: «Мы можем использовать эти знания, чтобы создавать культуры, эффективно поглощающие загрязнители из почвы. Это позволит превратить обычные растения в биоинженерные системы для экологической очистки».

