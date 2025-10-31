На Киевщине женщина избила полицейского палкой

В Княжичах на Киевщине после отказа мужчины предоставить военно-учетные документы произошел конфликт между местными жителями, полицейскими и военнослужащими ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

«Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставить. Позже между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 42-летнюю женщину. Следователи открыли уголовное производство. Кроме того, руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских.

