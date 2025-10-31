Все разделы

Новости > У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

Агата Кловская
31.10.25 14:21
132
У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

Украина и ее союзники совместно разрабатывают мирный план, это будет единый документ. Альтернативных «планов» от отдельных стран не существует. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«В медиа сейчас много сообщений об альтернативных „планах“, мол, у США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации», — сказал Ермак.

Как подчеркнул глава ОП, на выходе будет получен единый документ, совместно разработанный Украиной и ее партнерами, который будет учитывать украинские интересы.

«Речь идет не о конкуренции инициатив. Речь идет о поиске синергии — Украины, ЕС, США, других партнеров. Конечно, участие США является принципиальным», — сказал Ермак.

«Президенты (Украины Владимир) Зеленский и (США Дональд) Трамп, европейские лидеры одинаково считают, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня и по текущей линии соприкосновения. Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен. Мы высоко ценим лидерство президента Трампа как миротворца и считаем, что именно он может помогать Украине достичь справедливого, устойчивого и обеспеченного надежным гарантиями безопасности мира», — добавил глава ОП.

Как рассказал Ермак, в следующий понедельник, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц коалиции желающих, состоится заседание коалиции в режиме онлайн, на уровне советников по национальной безопасности.

«Там мы будем обсуждать все идеи, чтобы синхронизировать позиции и наработать дальнейшие шаги», — сказал Ермак.

«Президент Украины постоянно на связи со всеми лидерами стран партнеров. Наша команда — а это и Офис, и МИД, и СНБО и другие работают со своими контрпартами. Я практически каждый день говорю с советниками по вопросам национальной безопасности и обороны лидеров. Война продолжается здесь, агрессии подверглась Украина — поэтому конечная конфигурация плана о параметрах мирного соглашения будет за нами. Это вопрос справедливости и здравого смысла», — отметил глава ОП.

Напомним, СМИ узнали содержание мирного плана от Европы.

fraza.com
