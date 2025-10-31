У Зеленского рассказали, как остановить Путина

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Владимиром Путиным абсурдны, а для остановки войны Россию нужно лишить доступа к ресурсам, финансовым рынкам и возможности продавать нефть. Такое мнение он высказал в Телеграм в четверг, 30 октября.

По его словам, Путин, как любой «примитивный и предсказуемый авторитарий», зациклен на оружии.

«Каждое его размышление — о том, сколько людей он ещё убьёт, что захватит, кого депортирует. У Путина гиперфиксация на войне как единственном источнике конкурентоспособности», — отметил Подоляк.

По этой причине, считает Подоляк, предложения о переговорах с российским главой абсурдны.

«Человек с тяжёлым личностным расстройством не может держаться в пределах рационального. Здесь уместна либо специфическая психокоррекция, либо — в нашем случае — безусловная изоляция», — отметил он.

В Офисе президента убеждены, что необходимо лишать Россию доступа к ресурсам, отрезать её от финансовых рынков и от возможностей продавать нефть. Кроме того, необходимо останавливать и контрабандные схемы с покупкой компонентов для Калибров и Искандеров.

«В российских ракетах до 70 % электроники европейско-американского происхождения, следовательно, этого доступа следует лишать. Инструментов достаточно, но процесс „обезжиривания РФ“ нужно существенно ускорить», — резюмировал Подоляк.

