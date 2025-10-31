Президент вновь продлил военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении общей мобилизации. Об этом стало известно в четверг, 30 октября.

Соответствующий проект закона Об утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения в Украине 4643-IX возвращен в парламент с подписью главы государства, свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Кроме того, сегодня был подписан проект закона Об утверждении указа президента Украины О продлении срока проведения общей мобилизации 4644-IX.

«Соответствующие решения необходимы для отражения вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства», — говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

